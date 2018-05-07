اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الاثنين بأعمال الدورة الـ 45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت بالعاصمة البنغلاديشية دكا، مبرزة أن الدورة خصصت لمناقشة عدد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وموضوع القدس المحتلة.
وتوقفت صحف الاثنين عند جهود المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، وأوردت معطيات كشف عنها مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي حذر من أن المغاربة الذين قاتلوا تحت راية داعش والذين عادوا إلى المغرب يشكلون خطرًا حقيقيًا على الأمن، وإشارته إلى أن عددهم فاق 200 شخصًا.
وتناولت التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أصابت بالرصاص نحو 1200 فلسطينيًا في مسيرات يوم الجمعة الماضي، على الحدود بين غزة وإسرائيل.
واهتمت الصحف بالانتخابات البلدية اتي جرت أمس في تونس، التي تعد الأولى من نوعها منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالنظام السابق.
كما تطرقت إلى الانتخابات النيابية التي جرت في لبنان للمرة الأولة منذ أكثر من عشر سنوات.
وتحدثت صحف المملكة عن العواصف الرملية التي تجتاح الهند، وأدت إلى مقتل أكثر من 140شخصًا.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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