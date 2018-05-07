اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الاثنين بأعمال الدورة الـ 45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت بالعاصمة البنغلاديشية دكا، مبرزة أن الدورة خصصت لمناقشة عدد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وموضوع القدس المحتلة.

وتوقفت صحف الاثنين عند جهود المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، وأوردت معطيات كشف عنها مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الذي حذر من أن المغاربة الذين قاتلوا تحت راية داعش والذين عادوا إلى المغرب يشكلون خطرًا حقيقيًا على الأمن، وإشارته إلى أن عددهم فاق 200 شخصًا.

وتناولت التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أصابت بالرصاص نحو 1200 فلسطينيًا في مسيرات يوم الجمعة الماضي، على الحدود بين غزة وإسرائيل.

واهتمت الصحف بالانتخابات البلدية اتي جرت أمس في تونس، التي تعد الأولى من نوعها منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالنظام السابق.

كما تطرقت إلى الانتخابات النيابية التي جرت في لبنان للمرة الأولة منذ أكثر من عشر سنوات.

وتحدثت صحف المملكة عن العواصف الرملية التي تجتاح الهند، وأدت إلى مقتل أكثر من 140شخصًا.