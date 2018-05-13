اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة الأحد على الانتصارات التي حققتها قوات المقاومة اليمنية آخرها تحرير مديرية الوازعية بالكامل من جيوب وأوكار مليشيات الحوثي ضمن عملية عسكرية واسعة كبدت الانقلابيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح .

وأبرزت تأكيد الرئيس الكوبي ميجيل دياز تأييد بلاده إقامة دولة فلسطينية، ضمن حدود ما قبل 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها وذلك خلال لقاءه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هافانا .

وعرجت على شروع بيونج يانج فى تفكيك موقع اختباراتها النووية في خطوة تسبق قمة مرتقبة بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل .