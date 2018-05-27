اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الأحد إعلان رئيس القطاع السياسي لحزب الموتمر الوطني الحاكم في السودان، الدكتور عبدالرحمن الخضر، تأييد الحزب لمواصلة السودان مشواره ضمن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، واستمرارية القوات المسلحة في عملية عاصفة الحزم، باعتبار أن السودان جزء من تحالف كبير.

ونقلت عن النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي قاطرة الإقتصاد بمزيد من السياسات التشجيعية الإستثمارية الداعمة للصناعات التحويلية التي توفر عملات صعبة للبلاد.

وقالت إن قوات المقاومة اليمنية عثرت خلال عمليات تمشيط وتطهير أوكار وجيوب المتمردين الحوثيين في المناطق التي تم تحريرها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية التابعة للميليشيات بعد فرار عناصرها من منطقة المغرس ومزارع كانت تتحصن بها في مديرية التحيتا.

وأشارت إلى انخفاض حدة الإعصار - مكونو- أمس، ليتحول إلى عاصفة استوائية بعد أن ضرب جنوب سلطنة عمان بقوة متسبباً بوفاة شخصين وبأضرار كبيرة.

وأخبرت عن مقتل 15 شخصاً، على الأقل وأصيب عشرات آخرون قبل أيام بعد إطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الفرار من تجار البشر في ليبيا.