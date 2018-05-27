اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الأحد إعلان رئيس القطاع السياسي لحزب الموتمر الوطني الحاكم في السودان، الدكتور عبدالرحمن الخضر، تأييد الحزب لمواصلة السودان مشواره ضمن التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، واستمرارية القوات المسلحة في عملية عاصفة الحزم، باعتبار أن السودان جزء من تحالف كبير.
ونقلت عن النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي قاطرة الإقتصاد بمزيد من السياسات التشجيعية الإستثمارية الداعمة للصناعات التحويلية التي توفر عملات صعبة للبلاد.
وقالت إن قوات المقاومة اليمنية عثرت خلال عمليات تمشيط وتطهير أوكار وجيوب المتمردين الحوثيين في المناطق التي تم تحريرها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية التابعة للميليشيات بعد فرار عناصرها من منطقة المغرس ومزارع كانت تتحصن بها في مديرية التحيتا.
وأشارت إلى انخفاض حدة الإعصار - مكونو- أمس، ليتحول إلى عاصفة استوائية بعد أن ضرب جنوب سلطنة عمان بقوة متسبباً بوفاة شخصين وبأضرار كبيرة.
وأخبرت عن مقتل 15 شخصاً، على الأقل وأصيب عشرات آخرون قبل أيام بعد إطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الفرار من تجار البشر في ليبيا.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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