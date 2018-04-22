اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف التونسية الصادرة الأحد عن تجدد الاشتباكات المسلحة بمدينة سبها جنوب ليبيا والتي استعملت فيها جميع أنواع الأسلحة ما تسبب في سقوط ضحايا.
وأشارت في سياق متصل، إلى تكثيف الطيران المصري عمليات التمشيط على الحدود الغربية مع ليبيا لمنع تسلل عناصر إرهابية وتهريب الأسلحة.
وتطرقت إلى حديث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن وجود ثلاثة ملفات قُدمت للجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ مارس الماضي إلى 39 قتيلاً وآلاف الجرحى.
وتحدثت صحف تونس، عن إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون أن بلاده ستجمد التجارب النووية وإطلاق الصواريخ في شمال البلاد والموقف الأمريكي والدولي المرحب بهذا القرار الكوري الشمالي.
واهتمت محلياً، بالحملات الانتخابية التي تشهدها البلاد التي تتصاعد وتيرتها كلما اقترب موعد الانتخابات البلدية الشهر المقبل.
GMT 20:46 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 20:44 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 20:34 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 20:32 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
GMT 20:31 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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