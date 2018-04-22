اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف التونسية الصادرة الأحد عن تجدد الاشتباكات المسلحة بمدينة سبها جنوب ليبيا والتي استعملت فيها جميع أنواع الأسلحة ما تسبب في سقوط ضحايا.

وأشارت في سياق متصل، إلى تكثيف الطيران المصري عمليات التمشيط على الحدود الغربية مع ليبيا لمنع تسلل عناصر إرهابية وتهريب الأسلحة.

وتطرقت إلى حديث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن وجود ثلاثة ملفات قُدمت للجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ مارس الماضي إلى 39 قتيلاً وآلاف الجرحى.

وتحدثت صحف تونس، عن إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون أن بلاده ستجمد التجارب النووية وإطلاق الصواريخ في شمال البلاد والموقف الأمريكي والدولي المرحب بهذا القرار الكوري الشمالي.

واهتمت محلياً، بالحملات الانتخابية التي تشهدها البلاد التي تتصاعد وتيرتها كلما اقترب موعد الانتخابات البلدية الشهر المقبل.