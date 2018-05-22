اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء الاتصالات الهاتفية التي تلقاها رئيس دولة فلسطين محمود عباس من عدد من زعماء الدول العربية والاسلامية مطمئنين على صحته.

وأشارت صحف الثلاثاء إلى تسليم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، احالة الحالة في فلسطين.

ونشرت إدانة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، نقل الباراغواي سفارة بلادها إلى مدينة القدس المحتلة.

وتحدثت صحف فلسطين عن استدعاء دولة الاحتلال الاسرائيلي أمس سفراء اسبانيا، وسلوفينيا، وبلجيكا، بعدما صوتت في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، على ارسال بعثة دولية للتحقيق في الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة.

وأولت اهتمامًا بوصف الحكومة الفلسطينية ، نقل باراغواي سفارتها من تل ابيب الى القدس المحتلة، بالاعتداء على الشعب الفلسطيني وقضيته وعلى الأمتين العربية والإسلامية و مقدساته وإرثه الثقافي والحضاري.

وأوردت إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن أسير من جنين أمضى 16 عاما في سجونها.