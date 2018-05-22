اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الثلاثاء الاتصالات الهاتفية التي تلقاها رئيس دولة فلسطين محمود عباس من عدد من زعماء الدول العربية والاسلامية مطمئنين على صحته.
وأشارت صحف الثلاثاء إلى تسليم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، احالة الحالة في فلسطين.
ونشرت إدانة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، نقل الباراغواي سفارة بلادها إلى مدينة القدس المحتلة.
وتحدثت صحف فلسطين عن استدعاء دولة الاحتلال الاسرائيلي أمس سفراء اسبانيا، وسلوفينيا، وبلجيكا، بعدما صوتت في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، على ارسال بعثة دولية للتحقيق في الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة.
وأولت اهتمامًا بوصف الحكومة الفلسطينية ، نقل باراغواي سفارتها من تل ابيب الى القدس المحتلة، بالاعتداء على الشعب الفلسطيني وقضيته وعلى الأمتين العربية والإسلامية و مقدساته وإرثه الثقافي والحضاري.
وأوردت إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن أسير من جنين أمضى 16 عاما في سجونها.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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