اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين نبأ استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض أمس، معالي وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، حيث تمّ استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين،إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها .

وواكبت المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين المنتشرين في العالم التي جرت أمس، في ٣٣ دولة موزعة بين أوروبا وافريقيا وأميركا واستراليا.

وتناقلت الصحف الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية، مبرزة القصف المتواصل من قبل نظام الأسد، لليوم العاشر، بالطائرات والبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية والمدفعية، على كامل المنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق، حسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وأشارت إلى حادث سقوط طائرة شحن تابعة لإحدى شركات النفط الليبية ومقتل 3 من طاقمها وإصابة الرابع خلال إقلاعها من حقل الشرارة النفطي أمس .

وأخبرت عن استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، في حادثين منفصلين، أمس، جنوب قطاع غزة المحاصر .

كما تابعت الصحف، التقدم الكبير الذي أحرزته القوات الموالية للشرعية اليمنية، في خمس مديريات في صعدة، لإنهاء تمرّد ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية في عقر دارها، مشيرة إلى انشقاق مجاميع مسلحة حوثية بينهم قياديان أمس، عن الميليشيات الانقلابية في جبهتي قانية وذي ناعم بمحافظة البيضاء وسط اليمن .

ولفتت إلى توصّل وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مع نظيره الإيطالي أنجيلينو الفانو، إلى اتفاق حول سبل دفع الحلول السياسية في ليبيا، عبر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين .

وتطرّقت صحف لبنان إلى اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، في القاهرة أمس، وناقشا خلاله أهمية العمل الثنائي الهادف لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين على مختلف الأصعدة .