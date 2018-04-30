اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين نبأ استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض أمس، معالي وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، حيث تمّ استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين،إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها .
وواكبت المرحلة الثانية من انتخابات اللبنانيين المنتشرين في العالم التي جرت أمس، في ٣٣ دولة موزعة بين أوروبا وافريقيا وأميركا واستراليا.
وتناقلت الصحف الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية، مبرزة القصف المتواصل من قبل نظام الأسد، لليوم العاشر، بالطائرات والبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية والمدفعية، على كامل المنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق، حسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان .
وأشارت إلى حادث سقوط طائرة شحن تابعة لإحدى شركات النفط الليبية ومقتل 3 من طاقمها وإصابة الرابع خلال إقلاعها من حقل الشرارة النفطي أمس .
وأخبرت عن استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، في حادثين منفصلين، أمس، جنوب قطاع غزة المحاصر .
كما تابعت الصحف، التقدم الكبير الذي أحرزته القوات الموالية للشرعية اليمنية، في خمس مديريات في صعدة، لإنهاء تمرّد ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية في عقر دارها، مشيرة إلى انشقاق مجاميع مسلحة حوثية بينهم قياديان أمس، عن الميليشيات الانقلابية في جبهتي قانية وذي ناعم بمحافظة البيضاء وسط اليمن .
ولفتت إلى توصّل وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل مع نظيره الإيطالي أنجيلينو الفانو، إلى اتفاق حول سبل دفع الحلول السياسية في ليبيا، عبر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين .
وتطرّقت صحف لبنان إلى اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، في القاهرة أمس، وناقشا خلاله أهمية العمل الثنائي الهادف لتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين على مختلف الأصعدة .
GMT 20:59 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 20:51 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 20:47 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 20:45 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 20:42 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
أرسل تعليقك