اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد بتوافق واصطفاف معظم القبائل في محافظة صعدة مع الشرعية اليمنية ، عادة ذلك التحول بالمؤشر القوي على اقتراب ساعة الحسم ودليل إضافي على انهيار الانقلابيين وقرب استعادة العاصمة صنعاء من قبضتهم .
واستعرضت مسيرات العودة بقطاع غزة على الحدود مع إسرائيل ، وتابعت السجال السياسي بين أطراف الأزمة الليبية ، مشيرة إلى أن اتفاق الصخيرات يُعد المرجعية لمعالجة الأزمة الليبية .
وتطرقت الصحف الليبية في الشأن الدولي، تداعيات الملف النووي الإيراني على الدول الأوروبية عقب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه .
ولفتت الصحف الانتباه إلى القمة التي ستجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أوون في سنغافورة .
GMT 20:57 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 20:54 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 20:44 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 20:40 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
GMT 20:23 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد
صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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