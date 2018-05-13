اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد بتوافق واصطفاف معظم القبائل في محافظة صعدة مع الشرعية اليمنية ، عادة ذلك التحول بالمؤشر القوي على اقتراب ساعة الحسم ودليل إضافي على انهيار الانقلابيين وقرب استعادة العاصمة صنعاء من قبضتهم .

واستعرضت مسيرات العودة بقطاع غزة على الحدود مع إسرائيل ، وتابعت السجال السياسي بين أطراف الأزمة الليبية ، مشيرة إلى أن اتفاق الصخيرات يُعد المرجعية لمعالجة الأزمة الليبية .

وتطرقت الصحف الليبية في الشأن الدولي، تداعيات الملف النووي الإيراني على الدول الأوروبية عقب انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه .

ولفتت الصحف الانتباه إلى القمة التي ستجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أوون في سنغافورة .