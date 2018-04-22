اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الأحد تصريح رئيس المحكمة الدستورية العليا الباكستانية القاضي ثاقب نثار الذي نفى إمكانية إقبال باكستان على نظام غير دستوري يهدد استمرارية النظام الديموقراطي.

واهتمت باتفاق باكستان واليابان على مواصلة التشاور الثنائي فيما يخص الأمور المتعلقة بالأمن الإقليمي في منطقة المحيط الهادئ.

وأشارت إلى تجديد باكستان العزم على مواصلة التعاون مع الحكومة الأفغانية لدعم عملية السلام في أفغانستان.

وتطرقت في الشأن الأمني الداخلي إلى نجاح قوات الأمن الباكستانية في القضاء على خمسة إرهابيين واعتقال نحو 30 آخرين خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان.

إقليمياً تابعت أنباء التقدم الذي تحققه القوات اليمينية ضد الميليشيات الانقلابية الحوثية في اليمن.

وتناقلت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وسلطت الضوء على الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وتفاؤل المجتمع الدولي من إمكانية نجاح المفاوضات المرتقبة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية لتخفيف حدة التوتر.