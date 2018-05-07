اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، على مقربة من السياج الحدودي الفاصل شرق بلدة خزاعة.

وأشارت صحف الاثنين إلى إرتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء فعاليات مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، في الـ 30 من مارس الماضي، إلى 52 شهيدًا.

وسلطت الضوء على بدء جولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأميركتين، التي تشمل (تشيلي، فنزويلا، كوبا)، وذلك في إطار جولته الهادفة إلى حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية.

وتحدثت عن تأكيدات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجهود السياسية المنهجية للجامعة والاتصالات الدبلوماسية المكثفة، أفضت إلى إرغام إسرائيل على سحب ترشيحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

وأولت الصحف اهتمامًا، بلقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه برام الله، رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي جيرت بورجوا.

وأوردت تنديد وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالهجوم الأميركي الإسرائيلي المتصاعد ضد الرئيس محمود عباس، والحملة المُعادية لنهج وثقافة السلام التي يتبناها.

ونشرت صحف فلسطين تقرير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الاتنتهاكات الاسرائيلية بحق المسجد الاقصى خلال شهر إبريل الماضي، شهد زيادة في اعداد مقتحميه ومدنسيه من المستوطنين بحجة الاعياد، ورعاية شرطة الاحتلال وجنوده لهم وتأمين حمايتهم، وتزايدت الدعوات المتواصلة من قبل ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم للاقتحامات الكبيرة، حيث بلغت الاقتحامات والانتهاكات والتدنيس والابعاد 33 انتهاكا واعتداء.