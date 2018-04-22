اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف العراقية الصادرة الأحد بالاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المقرره في 12 مايو المقبل.
وأشارت إلى أن المفوضية العليا للانتخابات، شددت في عملية الحد من التزوير خلال يوم الاقتراع.
وتناولت أيضا انتخابات الدورة 21 لنقابة الصحفيين العراقيين التي تنطلق غدًا الإثنين لانتخاب النقيب ونائبيه وأعضاء مجلس النقابة ولجنتي المراقبة والانضباط، من بين 69 صحفيًا يتنافسون على هذه المواقع.
وعرجت صحف بغداد على الشأن العربي مبرزة الملف السوري, منوهة باجتماع أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس بالسويد في مسعى لتخطي الانقسامات حول كيفية إنهاء الأزمة السورية.
GMT 20:46 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 20:44 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 20:38 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 20:34 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 20:31 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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