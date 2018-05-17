تركزت اهتمامات الصحف اللبنانية الخميس على نتائج الاتصالات الجارية بين الشخصيات السياسية والمسؤولين اللبنانيين في اطار التهيئة لانتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس النواب اللبناني من قبل النواب اللذين انتخبوا منذ أسبوعين .
وواصلت الصحف تسليط الضوء على ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وعلى الحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وخصوصًا بعد احتفال نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة .
وتحدثت عن الاجتماع المصري والسوادني والإثيوبي الذي عقد في أديس أبابا وأسفر عن توقيع وثيقة لحل أزمة سد النهضة .
وأشارت إلى تمكن قوات الأمن المصرية من إحباط محاولة تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام برميلين معبأين بكمية كبيرة من المتفجرات قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .
وأفادت عن إعلان المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الوطني الليبي عبدالكريم صبره حول تقدم وحدات الجيش باتجاه مدينة درنة من خمسة محاور خلال الساعات القليلة الماضية .
GMT 20:53 2018 الخميس ,17 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الخميس
GMT 20:49 2018 الخميس ,17 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الخميس
GMT 20:46 2018 الخميس ,17 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس
GMT 20:41 2018 الخميس ,17 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس
GMT 20:21 2018 الخميس ,17 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس
خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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