تركزت اهتمامات الصحف اللبنانية الخميس على نتائج الاتصالات الجارية بين الشخصيات السياسية والمسؤولين اللبنانيين في اطار التهيئة لانتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس النواب اللبناني من قبل النواب اللذين انتخبوا منذ أسبوعين .

وواصلت الصحف تسليط الضوء على ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وعلى الحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة وخصوصًا بعد احتفال نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة .

وتحدثت عن الاجتماع المصري والسوادني والإثيوبي الذي عقد في أديس أبابا وأسفر عن توقيع وثيقة لحل أزمة سد النهضة .

وأشارت إلى تمكن قوات الأمن المصرية من إحباط محاولة تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام برميلين معبأين بكمية كبيرة من المتفجرات قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء .

وأفادت عن إعلان المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الوطني الليبي عبدالكريم صبره حول تقدم وحدات الجيش باتجاه مدينة درنة من خمسة محاور خلال الساعات القليلة الماضية .