اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة الأحد على بدء أعمال منتدى تانا للأمن الأفريقي في دورته السابعة بمدينة بحر دار الاثيوبية أمس ، بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير وروساء كل من تشاد وتوغو واثيوبيا ورواندا والصومال.

وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، على استمرار التصدي الفلسطيني لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعرجت على حث وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، روسيا على المساعدة في حل الأزمة السورية.

ولفتت الانتباه إلى أوامر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أمس بإحالة ستة متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بتكوين خلية -إرهابية- مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.

وأشارت إلى إعلان كوريا الشمالية أمس، وقف التجارب النووية وإطلاق صواريخ باليستية، وإغلاق موقع للتجارب النووية.