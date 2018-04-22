اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد

ركزت الصحف السودانية الصادرة الأحد على بدء أعمال منتدى تانا للأمن الأفريقي في دورته السابعة بمدينة بحر دار الاثيوبية أمس ، بمشاركة الرئيس السوداني عمر البشير وروساء كل من تشاد وتوغو واثيوبيا ورواندا والصومال.
وسلطت الضوء على تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، على استمرار التصدي الفلسطيني لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وعرجت على حث وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، روسيا على المساعدة في حل الأزمة السورية.
ولفتت الانتباه إلى أوامر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أمس بإحالة ستة متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بتكوين خلية -إرهابية- مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي.
وأشارت إلى إعلان كوريا الشمالية أمس، وقف التجارب النووية وإطلاق صواريخ باليستية، وإغلاق موقع للتجارب النووية.
GMT 20:46 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 20:44 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 20:38 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 20:34 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 20:32 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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