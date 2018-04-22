اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة الأحد بالحملات الانتخابية التي تشهدها البلاد التي تتصاعد وتيرتها كلما اقترب موعدها الشهر المقبل.

وفي آخر تطورات الأزمة السورية ركزت على دعوة مبعوث الأمم المتحدة المكلف بملف الأزمة السورية ستفان دي ميستورا النظام السوري لإبداء مزيدا من التعاون مؤكدًا أن الأولية الآن هي لتخفيف التوتر الإقليمي.

في الشأن اليمني أخبرت عن مقتل أحد أعضاء بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إثر إطلاق نار من جهة مجهولة.

وتطرقت الصحف الى إعلان وزارة الخارجية الليبية عن استئناف القنصلية العامة التونسية عملها في العاصمة طرابلس.

دوليا سلطت الضوء على ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيان زعيم كوريا الشمالية الذي أعلن تعليقه للتجارب النووية والصاروخية ونيته إغلاق موقعا للتجارب النووية.