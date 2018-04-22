اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة الأحد بالحملات الانتخابية التي تشهدها البلاد التي تتصاعد وتيرتها كلما اقترب موعدها الشهر المقبل.
وفي آخر تطورات الأزمة السورية ركزت على دعوة مبعوث الأمم المتحدة المكلف بملف الأزمة السورية ستفان دي ميستورا النظام السوري لإبداء مزيدا من التعاون مؤكدًا أن الأولية الآن هي لتخفيف التوتر الإقليمي.
في الشأن اليمني أخبرت عن مقتل أحد أعضاء بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إثر إطلاق نار من جهة مجهولة.
وتطرقت الصحف الى إعلان وزارة الخارجية الليبية عن استئناف القنصلية العامة التونسية عملها في العاصمة طرابلس.
دوليا سلطت الضوء على ترحيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيان زعيم كوريا الشمالية الذي أعلن تعليقه للتجارب النووية والصاروخية ونيته إغلاق موقعا للتجارب النووية.
GMT 20:46 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 20:44 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 20:38 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 20:34 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 20:32 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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