اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الاثنين تأكيد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تضامنها الكامل مع السودان لصون أرضه، وتعبيرها عن رفضها لأشكال التدخل في الشأن السوداني، ودعوتها الإدارة الأمريكية لرفع السودان من قائمة الإرهاب.

وأخبرت صحف الاثنين عن مصرع أربعة مواطنين سودانيين بمصر ، وإصابة 48 آخرون، أربعة منهم في حالة حرجة، إثر تصادم باص سياحي مع سيارة نقل، بمحافظة المنيا.

ونشرت إعلان وزير الدولة بالمالية السودانية، عبدالرحمن ضرار، عن شروع بلاده في إجراءات خصخصة مؤسسات القطاع العام الصناعية ليتولى القطاع الخاص إدارتها وتشغيلها على أسس تجارية.

وقالت إن اجتماعات لجنة المنافذ البرية السودانية المصرية ستنعقد اليوم في الخرطوم، لبحث تسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المنافذ البرية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

ونقلت الصف عن جامعة الدول العربية أمس، أن العمل العربي المشترك والجهود الدبلوماسية العربية أفضيا إلى إرغام إسرائيل على سحب ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن.

وعرجت على إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، الانتهاء من وضع خطة أمنية عسكرية محكمة لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها.

وسلطت صحف السودان الضوء على مقتل 13 شخصًا على الأقل وجرح 33 آخرون أمس، بانفجار ضرب مركزًا لتسجيل الناخبين شرق أفغانستان.