اهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف السودانية الصادرة الاثنين تأكيد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تضامنها الكامل مع السودان لصون أرضه، وتعبيرها عن رفضها لأشكال التدخل في الشأن السوداني، ودعوتها الإدارة الأمريكية لرفع السودان من قائمة الإرهاب.
وأخبرت صحف الاثنين عن مصرع أربعة مواطنين سودانيين بمصر ، وإصابة 48 آخرون، أربعة منهم في حالة حرجة، إثر تصادم باص سياحي مع سيارة نقل، بمحافظة المنيا.
ونشرت إعلان وزير الدولة بالمالية السودانية، عبدالرحمن ضرار، عن شروع بلاده في إجراءات خصخصة مؤسسات القطاع العام الصناعية ليتولى القطاع الخاص إدارتها وتشغيلها على أسس تجارية.
وقالت إن اجتماعات لجنة المنافذ البرية السودانية المصرية ستنعقد اليوم في الخرطوم، لبحث تسهيل حركة الركاب والبضائع عبر المنافذ البرية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.
ونقلت الصف عن جامعة الدول العربية أمس، أن العمل العربي المشترك والجهود الدبلوماسية العربية أفضيا إلى إرغام إسرائيل على سحب ترشحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن.
وعرجت على إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي، الانتهاء من وضع خطة أمنية عسكرية محكمة لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها.
وسلطت صحف السودان الضوء على مقتل 13 شخصًا على الأقل وجرح 33 آخرون أمس، بانفجار ضرب مركزًا لتسجيل الناخبين شرق أفغانستان.
GMT 20:44 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 20:40 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 20:33 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 20:25 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
GMT 20:23 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
أرسل تعليقك