اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف العراقية الصادرة الاثنين الاثنين اهتمامها على الاستعدادات التي تجريها مفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات التشريعية في 12 من مايو المقبل, مبرزة الحملات الدعائية للمرشحين, والتوقعات بشأن مستقبل التحالفات ‏الإنتخابية بعد اعلان نتائج الاقتراع .‏

‏ ونوهت إلى قيام مفوضية الانتخابات بتوزيع البطاقة الانتخابية على جميع من يحق لهم الاقتراع في محافظات العراق ووفق جدول زمني محدد. ‏

وتابعت الصحف في الشأن الأمني استمرار العمليات العسكرية لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الارهابي في صحراء محافظتي الأنبار و نينوى ، منوهة بنجاح القوات الأمنية بالقاء القبض على العديد من عناصر التنظيم .

وتطرقت إلى اعلان الجهات الأمنية العراقية وضع خطة أمنية خاصة لتأمين وحماية 52 ألف محطة انتخابية في عموم المحافظات العراقية.