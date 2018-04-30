اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الاثنين

ركزت الصحف العراقية الصادرة الاثنين الاثنين اهتمامها على الاستعدادات التي تجريها مفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات التشريعية في 12 من مايو المقبل, مبرزة الحملات الدعائية للمرشحين, والتوقعات بشأن مستقبل التحالفات الإنتخابية بعد اعلان نتائج الاقتراع .
ونوهت إلى قيام مفوضية الانتخابات بتوزيع البطاقة الانتخابية على جميع من يحق لهم الاقتراع في محافظات العراق ووفق جدول زمني محدد.
وتابعت الصحف في الشأن الأمني استمرار العمليات العسكرية لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الارهابي في صحراء محافظتي الأنبار و نينوى ، منوهة بنجاح القوات الأمنية بالقاء القبض على العديد من عناصر التنظيم .
وتطرقت إلى اعلان الجهات الأمنية العراقية وضع خطة أمنية خاصة لتأمين وحماية 52 ألف محطة انتخابية في عموم المحافظات العراقية.
GMT 20:59 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 20:51 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 20:47 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 20:45 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 20:42 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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