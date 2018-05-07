اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين

أولت الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين اهتماما بالانتخابات التشريعية التي جرت في لبنان أمس، لأول مرة منذ ما يقرب من عشرة أعوام، وفق قانون انتخابي قائم على النظام النسبي، مبرزة حال الترقب السائدة في البلاد لإعلان النتائج الرسمية التي من شأنها أن توضح خريطة تركيب البرلمان الجديد.
ورصدت صحف الاثنين، التحضيرات الجارية استعدادًا لإنطلاق الجولة التاسعة من محادثات آستانة المخصصة لحل الازمة السورية، المرتقب أن تنعقد منتصف الشهر الجاري في العاصمة الكازاخية.
وتابعت مجريات الانتخابات البلدية التي انطلقت في تونس أمس، إلى جانب الخطّة الأمنية التي بدأت قوات الأمن العراقية بتنفيذها، لتأمين الانتخابات الاشتراعية المقررة في الـ12 من الشهر الجاري.
وأخبرت الصحف عن توصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري، خلال لقائهما في عمّان أمس، إلى اتفاق حول تشكیل لجنة عسكریة مشتركة لضبط الحدود بين البلدين.
ولفتت إلى الهجوم المسلح الذي تعرّض له وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال أمس، في منطقة ناروال بإقليم البنجاب وسط البلاد.
وأوردت نبأ تمكن الجيش اليمني من تحرير آخر مناطق مديرية ميدي الساحلية شمال غرب البلاد، بعد طرد الانقلابين الحوثيين من سلسلة تباب "كتف مُقل" الواقعة جنوب المديرية.
وتطرقت صحف لبنان إلى تأكيد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المشاركون في الدورة الـ 45 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في دكا، رفضهم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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