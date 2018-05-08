اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء تأكيد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي خلال زيارته لمدينة الناصرية امس ,بان القوات العراقية حققت النصر على تنظيم داعش الإرهابي في ظل ظروف صعبة وفق ادارة رشيدة للأموال وخفض للنفقات الحكومية ووقف لهدر المال العام.
وتابعت الاستعدادات الجارية لاجراء الانتخابات البرلمانية العامة في العراق السبت المقبل,منوهة باجراء تجربة محاكاة انتخابية أمس بحضور عدد من كبار المسؤولين العراقيين ,وباستعمال أجهزة الاقتراع والعد والفرز الالكترونية من قبل فريق متخصص من موظفي المفوضية العليا للانتخابات، مشيرة الى ان التجربة تمت بنجاح على صعيد استعمال البطاقة الانتخابية واجراءات التصويت وخطوات توثيق النتائج واجراءات العد والفرز .
ولفتت الصحف إلى ان اليوم هو آخر موعد لتسلم بطاقات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الاقتراع العام والخاص, كما نوهت باعلان مفوضية الانتخابات إكمال جميع الاجراءت والاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر السبت المقبل .
وتطرقت إلى الوضع القانوني للنواب الحاليين بعد إجراء الانتخابات المقبلة ،وتناولت باسهاب الاوضاع السياسية في اقليم كردستان, وعلاقة الاقليم بالحكومة المركزية خلال المرحلة المقبلة.
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تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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