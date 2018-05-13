اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأحد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تدشين سفارتها بالقدس المحتلة غدًا، وسط إدانة من وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة تجاه موقف كل من رومانيا والتشيك والمجر، الذين حالوا دون صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي يؤكد مواقف الاتحاد السابقة المعارضة لإعلان ترامب بشأن القدس، والرافضة لقرار نقل السفارة إليها .

وأشارت إلى انتقاد جامعة الدول العربية الادعاءات التركية بشأن موقف الجامعة العربية من القدس المحتلة .

وواكبت توجه الناخبين العراقيين إلى مراكز الاقتراع أمس للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ هزيمة تنظيم داعش الإرهابي العام الماضي، لافتة الانتباه إلى إحباط قوات الأمن استهداف مركز انتخابي .

واهتمت صحف الأحد بإعلان كوريا الشمالية أمس اعتزامها التخلص من موقع تجاربها النووية، خلال احتفال من المقرر إقامته في نهاية مايو الجاري .

وأفادت أن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير مديرية الوازعية غرب تعز بالكامل .

ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ مقتل وجرح 9 أشخاص في حادث طعن بحي "أوبرا" وسط العاصمة الفرنسية .