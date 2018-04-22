اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الأحد تحذير الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مباحثاته الهاتفية أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون، من تداعيات التصعيد العسكري في سوريا.
وأشارت الصحف إلى تنديد الحكومة اليمنية بالصمت الدولي تجاه انتهاكات ميليشا الحوثي في محافظة تعز.
وواكبت دعوة منظمة التحرير الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو ووزير دفاعه افيجدور ليبرمان حول أحداث قطاع غزة الأخيرة.
واهتمت بالاجتماع غير الرسمي لأعضاء مجلس الأمن الدولي بجنوب السويد أمس، في محاولة لتخطي الانقسامات العميقة حول إنهاء الحرب في سوريا.
وتحدثت عن الترحيب الدولي بقرار كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية والصاروخية الباليستية.
ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ إنقاذ إندونيسيا لعشرات الأفراد من الروهينجا، الفارين من ميانمار، من الغرق.
GMT 20:46 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
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GMT 20:32 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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