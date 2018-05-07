اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الاثنين الجهود السياسية لجامعة الدول العربية والاتصالات الدبلوماسية العربية المكثفة، التي أفضت كلها إلى إرغام إسرائيل على سحب ترشيحها عن مقعد غير دائم في مجلس الامن والتراجع عن خوض سباق الانتخابات التي ستجري في الجمعية العام للأمم المتحدة، في شهر يونيو القادم لاختيار الأعضاء الجدد في المجلس لعامي 2019 و2020.
واهتمت صحف الاثنين بالاجتماع المرتقب لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد بالقاهرة والذي سيركز جدول أعماله إلى جانب الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة على الخطة الاعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إضافة إلى مناقشة خطة العمل للاستراتيجية الاعلامية العربية والخطة الإعلامية لمكافحة الإرهاب.
وتحدثت عن توجه الناخبين اللبنانيين أمس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي استمرت 12 ساعة في انتخابات تعد هي الأولى منذ عام 2009.
وأخبرت الصحف عن تمكن قوات الجيش الليبي خلال عملية عسكرية على تعز من تحرير سلسلة جبال الرخام الاستراتيجية المطلة على بعض خطوط إمدادات الميليشيات في المنطقة.
وعرجت إلى قصف الطيران العراقي موقعًا لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية للمرة الثانية خلال أسبوعين.
وتطرقت صحف مصر إلى تحذير كوريا الشمالية أمس، الولايات المتحدة من أي استفزاز، ونفيها أن تكون إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أرغمتها على التفاوض لنزع سلاحها النووي والجلوس إلى مائدة المفاوضات مع جارتها الجنوبية.
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أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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