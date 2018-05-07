اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة الاثنين الجهود السياسية لجامعة الدول العربية والاتصالات الدبلوماسية العربية المكثفة، التي أفضت كلها إلى إرغام إسرائيل على سحب ترشيحها عن مقعد غير دائم في مجلس الامن والتراجع عن خوض سباق الانتخابات التي ستجري في الجمعية العام للأمم المتحدة، في شهر يونيو القادم لاختيار الأعضاء الجدد في المجلس لعامي 2019 و2020.

‫واهتمت صحف الاثنين بالاجتماع المرتقب لمجلس وزراء الإعلام العرب بعد غد بالقاهرة والذي سيركز جدول أعماله إلى جانب الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة على الخطة الاعلامية الدولية للتصدي للقرار الأمريكي الأحادي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إضافة إلى مناقشة خطة العمل للاستراتيجية الاعلامية العربية والخطة الإعلامية لمكافحة الإرهاب‪.

وتحدثت عن توجه الناخبين اللبنانيين أمس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي استمرت 12 ساعة في انتخابات تعد هي الأولى منذ عام 2009.

وأخبرت الصحف عن تمكن قوات الجيش الليبي خلال عملية عسكرية على تعز من تحرير سلسلة جبال الرخام الاستراتيجية المطلة على بعض خطوط إمدادات الميليشيات في المنطقة.

وعرجت إلى قصف الطيران العراقي موقعًا لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وتطرقت صحف مصر إلى تحذير كوريا الشمالية أمس، الولايات المتحدة من أي استفزاز، ونفيها أن تكون إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أرغمتها على التفاوض لنزع سلاحها النووي والجلوس إلى مائدة المفاوضات مع جارتها الجنوبية.