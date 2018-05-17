اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الخميس بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس للمغرب أمس لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وتناقلت الصحف إدانة المملكة المغربية لإقدام قوات الاحتلال على إطلاق النار بشكل مباشر على المشاركين في مسيرات سلمية على الشريط الحدودي لقطاع غزة، وأدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين .

وتناولت الصحف مستجدات الوضع في سوريا وخصوصًا في إدلب ، مبرزة تحذيرات المبعوث الأممي من تفاقم الوضع في إدلب وتكرار ما وقع في الغوطة الشرقية. كما تطرقت إلى المحادثات الجارية باستانا بين أطراف الأزمة .

وتحدثت عن مستجدات الأزمة في شبه الجزيرة الكورية ، مشيرة إلى تهديد بيونغيانغ بإلغاء القمة المرتقبة بين الرئيس الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي إذا ضغطت واشنطن عليها من أجل التخلي عن ترسانتها النووية في شكل أحادي .