اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الخميس بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس للمغرب أمس لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
وتناقلت الصحف إدانة المملكة المغربية لإقدام قوات الاحتلال على إطلاق النار بشكل مباشر على المشاركين في مسيرات سلمية على الشريط الحدودي لقطاع غزة، وأدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين .
وتناولت الصحف مستجدات الوضع في سوريا وخصوصًا في إدلب ، مبرزة تحذيرات المبعوث الأممي من تفاقم الوضع في إدلب وتكرار ما وقع في الغوطة الشرقية. كما تطرقت إلى المحادثات الجارية باستانا بين أطراف الأزمة .
وتحدثت عن مستجدات الأزمة في شبه الجزيرة الكورية ، مشيرة إلى تهديد بيونغيانغ بإلغاء القمة المرتقبة بين الرئيس الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي إذا ضغطت واشنطن عليها من أجل التخلي عن ترسانتها النووية في شكل أحادي .
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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