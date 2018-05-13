اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الأحد تهنئة العاهل الأردني عبدالله الثاني لرئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء في بلاده .
واهتمت بتطورات الأوضاع في الضفة الغربية وإجراءات الرد فلسطينيًا على قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس ، في وقت تستكمل سُلطات الاحتلال اللمسّات الأخيرة لمراسيم الاحتفاء بعملية النقل السفارة الأمريكية إلى القدس التي من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر الفيديو خلال حفل تدشينها .
وتابعت ، قصف طائرات الاحتلال لشرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، مما أحدث أضرارًا جسيمة نتيجة اشتعال النار بالمنطقة، في وقت لم يُبلغ عن وقوع إصابات .
واهتمت بإغلاق سُلطات الاحتلال للمعبر الوحيد المفتوح لمرور البضائع إلى قطاع غزة، بسبب تعرضه لأضرار كبيرة خلال تظاهرات الفلسطينيين الجمعة .
وأبرزت الانتخابات التشريعية لمجلس النواب العراقي ، وسط تنافس 320 حزبًا سياسيًا وائتلافًا وقائمة انتخابية، عبر 7 آلاف و367 مرشحًا، لاختيار 329 عضوًا بمجلس النواب .
وتابعت صحف الأردن؛ إعلان كوريا الشمالية تفكك موقع تجاربها النووية في بونغاري ابتداًء من 23 مايو ، وسط تأكيدها باتخاذ التدابير الفنية اللازمة استعدادًا لتفكيك الموقع .
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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