اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

ركزت الصحف الليبية الصادرة الأحد إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج ، النائب الاول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، والجهود المبذول لتوحيد مؤسسات الدولة، وتناول الاجتماع بشكل خاص ما يواجهه الجنوب الليبي من مشاكل وسبل حلحلتها.
وأشارت إلى أنّ مقربين من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قالوا إنه يستعد للعودة إلى مقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بعدما أوشك على استكمال علاجه في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.
وبينت الصحف عودة القنصلية التونسية ومباشرة القنصل العام التونسي المعتمد في العاصمة طرابلس بليبيا توفيق القاسمي
وواصلت اهتمامها بالأوضاع الإقليمية ، موضحة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تأخذ عينات من موقع الهجوم المفترض في دوما، مشيرة إلى الإحتقان السياسي في العراق في ظل الحملات الانتخابية.
GMT 20:46 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 20:44 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
GMT 20:38 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 20:34 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 20:32 2018 الأحد ,22 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد
ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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