اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الليبية الصادرة السبت تواصل الاشتباكات المتقطعة بين الجيش الليبي والجماعات الإرهابية في جنوب درنة مع سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين ، وموضحة عودة تجدد الاشتباكات في منطقة سبها حول اللواء السادس بين الجيش وجماعات مسلحة، وتواصل القصف الجوي من سلاح الجو على المسلحين.
ورصدت تصريحات مصدر ليبي بقطاع النفط أن إنتاج البلد العضو في منظمة أوبك يبلغ حوالي 1.05 مليون برميل يوميًا على الرغم من استمرار توقف الإنتاج في حقل الفيل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميًا منذ شهر فبراير.
ونقلت تأكيد بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا على التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتقديم الدعم والمساعدة للبرنامج الوطني الليبي بشأن استراتيجيات إزالة الألغام وتطهير المناطق المتضررة من الحرب من الذخائر القابلة للانفجار.
ونوهت صحف ليبيا إلى كشف رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا ليف دينغوف عن تطلع الجانب الروسي إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الليبي المزمع في القريب، لحل الأزمة الليبية والوصول إلى اتفاق يجمع كافة الأطراف.
GMT 20:19 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 20:17 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
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GMT 20:11 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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