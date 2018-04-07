اهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت

أبرزت الصحف الليبية الصادرة السبت تواصل الاشتباكات المتقطعة بين الجيش الليبي والجماعات الإرهابية في جنوب درنة مع سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين ، وموضحة عودة تجدد الاشتباكات في منطقة سبها حول اللواء السادس بين الجيش وجماعات مسلحة، وتواصل القصف الجوي من سلاح الجو على المسلحين.

ورصدت تصريحات مصدر ليبي بقطاع النفط أن إنتاج البلد العضو في منظمة أوبك يبلغ حوالي 1.05 مليون برميل يوميًا على الرغم من استمرار توقف الإنتاج في حقل الفيل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميًا منذ شهر فبراير.

ونقلت تأكيد بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا على التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بتقديم الدعم والمساعدة للبرنامج الوطني الليبي بشأن استراتيجيات إزالة الألغام وتطهير المناطق المتضررة من الحرب من الذخائر القابلة للانفجار.

ونوهت صحف ليبيا إلى كشف رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا ليف دينغوف عن تطلع الجانب الروسي إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الليبي المزمع في القريب، لحل الأزمة الليبية والوصول إلى اتفاق يجمع كافة الأطراف.