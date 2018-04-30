اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الأردنية الصادرة الاثنين ، بتصريحات وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني ، الخاصة برفض الأردن المطلق توطين اللاجئين السوريين على أراضيه ، وسط تأكيداته بأن واجب المجتمع الدولي مساعدة اللاجئين للتغلب على محنتهم الإنسانية لحين استقرار الأوضاع في بلادهم وعودتهم .
وتابعت، وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للأردن للقاء كبار المسؤولين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ، بالاضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الياباني التي وعد فيها بتقديم دعم مالي جديد للأردن.
واهتمت بتصريحات معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو أمس في الرياض، ودعوة معاليه الى تحسين الاتفاق النووي مع ايران ، وتشديد العقوبات الدولية عليها لانتهاكاتها القرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ البالستية ودعهما للارهاب وتدخلاتها في المنطقة.
و أبرزت تصريحات بومبيو بأن إيران تعمل على زعزعة استقرار المنطقة وتدعم الجماعات وتسلح الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، فضلا عن قيامها بحملات قرصنة الالكترونية وتدعم نظام بشار الاسد القاتل.
وتابعت بدء أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الاثنين في مدينة رام الله لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
GMT 20:59 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 20:51 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 20:47 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 20:45 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 20:42 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
أرسل تعليقك