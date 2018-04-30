اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الأردنية الصادرة الاثنين ، بتصريحات وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني ، الخاصة برفض الأردن المطلق توطين اللاجئين السوريين على أراضيه ، وسط تأكيداته بأن واجب المجتمع الدولي مساعدة اللاجئين للتغلب على محنتهم الإنسانية لحين استقرار الأوضاع في بلادهم وعودتهم .

وتابعت، وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للأردن للقاء كبار المسؤولين ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ، بالاضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الياباني التي وعد فيها بتقديم دعم مالي جديد للأردن.

واهتمت بتصريحات معالي وزير الخارجية الاستاذ عادل بن أحمد الجبير خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو أمس في الرياض، ودعوة معاليه الى تحسين الاتفاق النووي مع ايران ، وتشديد العقوبات الدولية عليها لانتهاكاتها القرارات الدولية المتعلقة بالصواريخ البالستية ودعهما للارهاب وتدخلاتها في المنطقة.

و أبرزت تصريحات بومبيو بأن إيران تعمل على زعزعة استقرار المنطقة وتدعم الجماعات وتسلح الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، فضلا عن قيامها بحملات قرصنة الالكترونية وتدعم نظام بشار الاسد القاتل.

وتابعت بدء أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الاثنين في مدينة رام الله لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.