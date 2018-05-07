اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الاثنين تصريحات وزير الخارجية الأردني أمن الصفدي ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري، اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية ودفع التعاون في جميع المجالات.

واهتمت صحف الاثنين بانطلاق أعمال الدورة الـ 12 لمعرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة سوفكس 2018، المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة والأمن القومي.

وتابعت استشهاد ثلاث شبان برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة، بالاضافة إلى استقالة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة من عضوية اللجنة، احتجاجًا على نتائج اجتماع المجلس الوطني، الذي اختتم أعماله مؤخرًا برام الله.

وسلطت الصحف الضوء على تلميحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إمكانية وقوع مواجهة بين إسرائيل وإيران في المستقبل القريب.

وتابعت تحذيرات طهران لواشنطن قبل ايام من قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران، في حال قررت أمريكا الانسحاب من الاتفاق.

واهتمت بنتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان، وأعلان تركيا بأنها ستشن عمليات عسكرية جديدة ضد داعش والمقاتلين الأكراد من دون أن تحدد في أي بلد.

وتحدثت صحف المملكة عن تصريحات المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بأن خيار الحرب مع كوريا الشمالية لا يزال على طاولة إدارة الولايات المتحدة رغم التقدم الأخير في حل هذه القضية.