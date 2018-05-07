اهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة الاثنين تصريحات وزير الخارجية الأردني أمن الصفدي ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري، اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية ودفع التعاون في جميع المجالات.
واهتمت صحف الاثنين بانطلاق أعمال الدورة الـ 12 لمعرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة سوفكس 2018، المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة والأمن القومي.
وتابعت استشهاد ثلاث شبان برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة، بالاضافة إلى استقالة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة من عضوية اللجنة، احتجاجًا على نتائج اجتماع المجلس الوطني، الذي اختتم أعماله مؤخرًا برام الله.
وسلطت الصحف الضوء على تلميحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إمكانية وقوع مواجهة بين إسرائيل وإيران في المستقبل القريب.
وتابعت تحذيرات طهران لواشنطن قبل ايام من قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران، في حال قررت أمريكا الانسحاب من الاتفاق.
واهتمت بنتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان، وأعلان تركيا بأنها ستشن عمليات عسكرية جديدة ضد داعش والمقاتلين الأكراد من دون أن تحدد في أي بلد.
وتحدثت صحف المملكة عن تصريحات المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، بأن خيار الحرب مع كوريا الشمالية لا يزال على طاولة إدارة الولايات المتحدة رغم التقدم الأخير في حل هذه القضية.
GMT 20:44 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 20:40 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 20:33 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 20:28 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 20:25 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
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