اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد خبر استشهاد الطفل جمال عفانة متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق مدينة رفح الجمعة الماضية .

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بلقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل، في القصر الجمهوري بالعاصمة هافانا في ثالث محطة من جولته بأمريكا الجنوبية .

وأشارت صحف الأحد إلى إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية ، موقف كل من رومانيا والتشيك والمجر، التي حالت وبالتنسيق مع إسرائيل دون صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي، يؤكد مواقف الاتحاد السابقة المعارضة لإعلان ترمب المشؤوم بشأن القدس، والرافضة لقرار نقل السفارة إليها .

وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، قصفت الطائرات الإسرائيلية، أراضي زراعية وموقعًا شرق بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، بعدة صواريخ ،ما أدى إلى اشتعال النيران وتدمير في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة .

وتحدثت صحف فلسطين عن إعلان جيش الاحتلال أنه سيضاعف عدد وحدات جيشه المقاتلة حول قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، لمواجهة أي تظاهرات محتملة للفلسطينيين احتجاجًا على نقل مقر السفارة الأمريكية الاثنين القادم من إلى القدس .

وأوردت دعوة الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، أمس الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم للمشاركة في مسيرات حاشدة يوم الاثنين القادم .

ورصدت، إغلاق مراكز الاقتراع في العراق، مساء أمس أبوابها أمام الناخبين بعد أن أدلوا بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية في البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي .