اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد
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اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد

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الصحف الفلسطينية
رام الله - العرب اليوم

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد خبر استشهاد الطفل جمال عفانة متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق مدينة رفح الجمعة الماضية .

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بلقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل، في القصر الجمهوري بالعاصمة هافانا في ثالث محطة من جولته بأمريكا الجنوبية .

وأشارت صحف الأحد إلى إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية ، موقف كل من رومانيا والتشيك والمجر، التي حالت وبالتنسيق مع إسرائيل دون صدور بيان عن الاتحاد الأوروبي، يؤكد مواقف الاتحاد السابقة المعارضة لإعلان ترمب المشؤوم بشأن القدس، والرافضة لقرار نقل السفارة إليها .

وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، قصفت الطائرات الإسرائيلية، أراضي زراعية وموقعًا شرق بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، بعدة صواريخ ،ما أدى إلى اشتعال النيران وتدمير في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة .

وتحدثت صحف فلسطين عن إعلان جيش الاحتلال أنه سيضاعف عدد وحدات جيشه المقاتلة حول قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، لمواجهة أي تظاهرات محتملة للفلسطينيين احتجاجًا على نقل مقر السفارة الأمريكية الاثنين القادم من إلى القدس .

وأوردت دعوة الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، أمس الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم للمشاركة في مسيرات حاشدة يوم الاثنين القادم .

ورصدت، إغلاق مراكز الاقتراع في العراق، مساء أمس أبوابها أمام الناخبين بعد أن أدلوا بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية في البلاد بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي .

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اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد اهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الأحد



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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج  الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها.  وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها

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