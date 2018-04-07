اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

ركزت الصحف السودانية الصادرة السبت على فشل وزراء الخارجية والمياه، وقادة الاستخبارات لدول السودان ومصر وإثيوبيا، في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي خلال اجتماع ماراثوني في العاصمة الخرطوم، انفض في الساعات الأولى من صباح امس الجمعة.
وأبرزت رفض السودان القاطع لمبدأ تسييس العدالة الدولية، على النحو الذي تقوم به محكمة الجنايات الدولية، ودعا الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، إلى الاستماع إلى الصوت الأفريقي، وحذّر من استغلال الأمم المتحدة باسم العدالة الدولية.
وعرجت على استشهاد 8 فلسطينيين واصابة 1070 آخرين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، امس، خلال المواجهات التي اندلعت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وتطرقت إلى تحرير الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي مناطق جبلية جديدة في بلدة نهم القريبة من صنعاء وتشتهر بتضاريسها شديدة الوعورة.
ونشرت إعلان بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن أكثر من مليون أسرة ستستفيد من البرامج الاجتماعية والنقدية في أنحاء العراق كافة.
وأشارت إلى تقديم المجتمع الدولي أمس، في ختام مؤتمر عقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، أكثر من 11 مليار دولار بين قروض وهبات.
ولفتت الانتباه إلى إدانة الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية، بارك غون هاي، رسمياً وحكم عليها بالسجن لمدة 24 عاماً أمس بعد عام من طردها من منصبها واعتقالها بسبب فضيحة فساد.
وأخبرت عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة، أمس يأمر فيها بإنهاء سياسة الاحتجاز والإفراج التي كان يتم بموجبها إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين إلى حين النظر في شأنهم في جلسة للمحكمة.
GMT 20:20 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الليبية الصادرة السبت
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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