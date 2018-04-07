اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

ركزت الصحف السودانية الصادرة السبت على فشل وزراء الخارجية والمياه، وقادة الاستخبارات لدول السودان ومصر وإثيوبيا، في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي خلال اجتماع ماراثوني في العاصمة الخرطوم، انفض في الساعات الأولى من صباح امس الجمعة.

وأبرزت رفض السودان القاطع لمبدأ تسييس العدالة الدولية، على النحو الذي تقوم به محكمة الجنايات الدولية، ودعا الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، إلى الاستماع إلى الصوت الأفريقي، وحذّر من استغلال الأمم المتحدة باسم العدالة الدولية.

وعرجت على استشهاد 8 فلسطينيين واصابة 1070 آخرين برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، امس، خلال المواجهات التي اندلعت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وتطرقت إلى تحرير الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي مناطق جبلية جديدة في بلدة نهم القريبة من صنعاء وتشتهر بتضاريسها شديدة الوعورة.

ونشرت إعلان بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن أكثر من مليون أسرة ستستفيد من البرامج الاجتماعية والنقدية في أنحاء العراق كافة.

وأشارت إلى تقديم المجتمع الدولي أمس، في ختام مؤتمر عقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، أكثر من 11 مليار دولار بين قروض وهبات.

ولفتت الانتباه إلى إدانة الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية، بارك غون هاي، رسمياً وحكم عليها بالسجن لمدة 24 عاماً أمس بعد عام من طردها من منصبها واعتقالها بسبب فضيحة فساد.

وأخبرت عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة، أمس يأمر فيها بإنهاء سياسة الاحتجاز والإفراج التي كان يتم بموجبها إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين إلى حين النظر في شأنهم في جلسة للمحكمة.