اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء

إهتمت الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء ، بتحذير رئيس حكومة الوفاق فايز السراج للأوروبيين من احتمال وجود إرهابيين مختبئين على متن قوارب المهاجرين أو بين طالبي اللجوء بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، مبينا أن هناك حاجة إلى مساعدة مراكز الإيواء، ومساعدة هؤلاء الأشخاص وبلدانهم ودعم التنمية هناك .

وركزت على كلمة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر في الذكرى الرابعة لعملية الكرامة، معلنا انه دقت ساعة الحسم لتحرير درنة ، مبينا أن قوات الجيش تدك الآن معاقل الإرهابيين بالمدينة بعد أن بلغت المساعي السلمية في درنة طريقا مسدودا .

وبينت الصحف تأجيل البرلمان الليبي عقد جلساته إلى الأسبوع الثانى من شهر رمضان المبارك ، موضحة ان البرلمان عقد جلسة تشاورية برئاسة رئيس المجلس عقيله صالح ونائب الرئيس الأول نظرا لقلة اعداد النواب ، حيث بحث خلال الجلسة قانون الاستفتاء على الدستور.

وواصلت إهتمامها بالأوضاع العسكرية والأمنية، موضحة قصف سلاح الجو عدة أماكن للجماعات الإرهابية في ضواحي درنة أسفرت عن سيطرة الجيش على أماكن إستيراتيجية، مبينة أن التحشيد العسكري من قبل قوات مصراتة بالخمس من أجل أنشاء منطقة عسكرية وسطى لحكومة الوفاق وليس للهجوم على العاصمة .

ونوهت الصحف إلى لقاء رئيس البعثة الأممية غسان سلامة مع سفير روسيا الإتحادية بليبيا إيفان مولوتكوف الذي بحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا، مبينة تأكيد السفير الروسى لدعم بلاده للخطة الأممية الخاصة بليبيا المبنية على توافق الجميع للذهاب الى انتخابات رئاسية وبرلمانية .

ورصدت نتائج الانتخابات البلدية التونسية التي أسفرت عن تقدم حزب النهضة الاسلامي على باقى الاحزاب التونسية ، وتطرقت إلى مواصلة تقدم الجيش اليمني وإتنصاراته بدعم من التحالف العربي على الميليشيات الحوثية الإنقلابية في عدة جبهات .