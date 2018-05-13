اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الأحد

ركزت الصحف العراقية الصادرة الأحد اهتمامها على الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق أمس لاختيار أعضاء مجلس النواب الجديد للعام 2018 ، منوهة بإعلان مفوضية الانتخابات مشاركة أكثر من 10 ملايين ناخب في الانتخابات , مبرزة إعلان المفوضية بأن نسبة التصويت بلغت 44.52 في المئة من مجموع من يحق لهم الانتخاب والبالغ عددهم 24 مليون ناخب عراقي, موضحة أن عملية الاقتراع توزعت على ثلاثة مستويات " الخاص والعام والخارج" .

وعرجت صحف الأحد على تهنئة واشنطن بإجراء الانتخابات النيابية بالعراق، مركزة على دعوة الخارجية الأمريكية إلى تشكيل حكومة عراقية شاملة تستجيب لاحتياجات جميع العراقيين .

وتطرقت إلى الأوضاع الأمنية المؤسفة التي شهدتها محافظتا كركوك والسليمانية التي رافقت أو أعقبت عملية الاقتراع في الانتخابات التي جرت أمس , ونوهت بإصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي توجيهات للقوات الأمنية في إقليم كردستان ومحافظة كركوك بضبط الأمن والتزام الحياد في ملف الانتخابات .

وتناولت في ذات الوقت دعوة رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان البارزاني للقوات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها وحماية جميع المقرات الحزبية في مدينة السليمانية، ومناشدته جميع الأطراف بضبط النفس، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت قرب مقر حركة التغيير في المدينة المذكورة أمس .