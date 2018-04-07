اهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت

ركزت الصحف المصرية الصادرة السبت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى مقتل سبعة فلسطينيين وإصابة 250 آخرين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلية قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة.
ونشرت في الإطار ذاته، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية التي وقعت على حدود غزة.
وتطرقت إلى المباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع الرئيس البرتغالي "ارنستو ريبيلو دي سوزا"، وتناولت وجهات النظر حول عدد من القضايا الهامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وعرجت على إعلان الحكومة الفرنسية منح لبنان 672 مليون دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وسلطت صحف مصر في متفرقات أخرى، الضوء على نتائج الاجتماع الذي عقد بشأن سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والمياه وأجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا.
GMT 20:19 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 20:15 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 20:13 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
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GMT 20:07 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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