اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف الليبية الصادرة الاثنين شن سلاح الجو الليبي عدة غارات على مواقع مختلفة بدرنة، مستهدفًا أربعة مواقع للإرهابين بمنطقة الفتائح ومحور الظهر الحمر في نهاية طريق عزيز والنصب التذكاري، كما أشارت إلى الهدوء الحذر الذى يسود مدينة سبها بعد توقف الاشتباكات بالمطار وحول مقر اللواء السادس بين قوات الجيش ومتمردين أفارقة.

وركزت صحف الاثنين على بيان الناطق الرسمى للمجلس الرئاسي، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبيى فايز السراج أصدر تعليماته بفتح تحقيقات بشأن ما تردد من أنباء حول تورط مسؤولين في قضايا فساد، وأنه تابع ماتناقلته وسائل الإعلام عن اتهامات في بعض قضايا الفساد طالت بعض المسؤولين.

وبينت مطالبة الأمانة العامة لمجلس شيوخ ليبيا، مكتب النائب العام بطرابلس وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، بالعمل العاجل على إيقاف الفساد الحاصل وفتح تحقيقات ضدّ جميع الجهات الواردة في الشكاوى الموجودة لديهم ضدّ الأشخاص مهما كانت صفاتهم، وبضرورة ملاحقة كل من تورط في أية شبهة فساد.

وتطرقت الصحف إلى إعلان رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، أن إنتاج ليبيا من النفط الخام، يبلغ مليون برميل يوميًا تقريبا، وإيضاحه خلال مشاركته المنتدى الليبي الإيطالي- أن حقل الفيل ما زال مغلقًا منذ 23 فبراير الماضي، وإشارته إلى أن ليبيا تفقد يوميًا نحو 6 ملايين دولار، بسبب الخلل الأمني وعدم وجود الحراسة، وأن بلاده تفقد320 مليون دولار بسبب عدم الاستقرار الأمني.

وأخبرت عن تحذير المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب أنه في حال إقدامه على سيناريو انتخاب رئيس مؤقت قبل إتمام بنود الاتفاق السياسي من شأنها أن تجمد عمليات المفوضات مع مجلس الدولة.

ورصدت صحف ليبيا الانتخابات البلدية في تونس، إلى جانب العملية الانتخابية النيابية في لبنان.