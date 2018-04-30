اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الليبية الصادرة الاثنين بالأوضاع الأمنية والعسكرية ،مشيرة إلى حادث سقوط طائرة شحن تابعة لإحدى شركات النفط الليبية ومقتل 3 من طاقمها وإصابة الرابع خلال إقلاعها من حقل الشرارة .
وركزت على دعوة رئيس مجلس النواب عقيله صالح إلى إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب لتكليف رئيس وزراء لحل مشاكل الشعب وأزماته ، مؤكدا وجود دعم دولي وأممي للانتخابات .
وأشارت الصحف إلى زيارة القائد العام للجيش المشير حفتر إلى غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة للاطلاع على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية.
وتطرقت إلى لقاء وزير الخارجية محمد سياله مع السفير البريطاني فرانك بيكر،الذي بحث تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثناية بين البلدين، والقضايا الإستراتيجية ذات الأهتمام المشترك .
وتناولت الصحف لقاءات مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة المكثفة بالقاهرة التي ناقشت مختلف الرؤى حول الأزمه الليبيه وخارطة الطريق .
GMT 20:59 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 20:51 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
GMT 20:47 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة الاثنين
GMT 20:45 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين
GMT 20:42 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
تألقت الممثلة العالمية بليك ليفلي نجمة الفيلم الجديد "A Simple Favor" قبل الخروج لإجراء بعض المقابلات الصحافية للترويج عن فيلمها برفقة الممثلة آنا كندريك. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا فستانًا منقطعًا بنمط البولكا، يوم السبت، ولكن قبل إجراء أي مقابلات نشرت صورًا لها على صفحتها الرسمية على موقع انستغرام، لتروج لفيلمها المقبل ولمشاركة إطلالتها المذهلة مع متابعيها. اختارت ليفلي فستانها المميز من مجموعة خريف 2018 لدار الازياء "Zimmerman"، ويتميز بقماش التول الابيض المنقط بقاط البولكا السوداء، وياقة رقبة متدلية وتنورة طويلة منفوشة، بينما يأخذ هذا الثوب شكلاً تقليديًا ، تضيف الأشرطة حول الرقبة إحساسًا معاصرًا. اكملت ليفلي اطلالتها بزوجا من الأحذية من تصميم كريستيان لوبوتان، مع الاقراط الطويلة والمكياج الناعم من احمر الشفاة الوردي والماسكارا والكحل الاسود، وقد سحبت شعرها إلى الوراء لينسدل بطبيعته على ظهرها بشكل فوضوي مميز.
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