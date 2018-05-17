اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الخميس

أبرز عناوين الصحف الصادرة الخميس :

خادم الحرمين يوجه كلمة للمواطنين وعموم المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان.

خادم الحرمين يتلقى اتصالات عدد من القادة بمناسبة حلول شهر رمضان.

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيات تهان لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان.

خادم الحرمين: المملكة تعمل للإبقاء على الصورة المشرقـة للديـن الإسلامي.

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من الأهالي

جموع المصلين بالمسجد الحرام يؤدون صلاة أول تراويح.

أمير عسير يتبرع بـ700 ألف ريال لحملة «إفطاركم علينا»

خالد الفيصل: رجال الأمن دوماً في الطليعة.

أمير الحدود الشمالية يستقبل المهنئين بشهر رمضان.

وفد أمني سعودي - عراقي يبحث استعداد المنافذ البرية بين البلدين

رئاسة أمن الدولة تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب.

الرئيس اليمني: التحالف أفشل خطط إيران لتحويل اليمن إلى ساحة ابتزاز للجيران.

فريق من مركز الملك سلمان يتفقد احتياجات جزيرة سُقطرى اليمنية.

واشنطن تفرض عقوبات على كبار قادة حزب الله وتضعهم على لائحة الإرهاب.

مكتب التحقيقات الأميركي: لدينا 2000 تحقيق يتعلق بإرهابيين محتملين.

حساب «الثقافة والإعلام» في تويتر ينقل صلاة التراويح من الحرم المكي.

اتحاد الأمن السيبراني يوقع مذكرة تفاهم مع شركة SAP للبرمجيات.

الاتفاق على عقد قمة لرؤساء دول سد النهضة مرتين كل عام.