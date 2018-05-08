اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء نبأ إطلاق منظمة التعاون الإسلامي حملة لحشد الدعم الدولي ضد ميانمار احتجاجا على أزمة لاجئي الروهينغا التي أجبرت نحو سبعمائة ألف مسلم على النزوح إلى المخيمات في بنغلادش المجاورة.

واهتمت بتشكيل السلطات الباكستانية لجنة تحقيق مشتركة تضم أعضاء من الشرطة والمخابرات المدينة والعسكرية للتحقيق في محاولة اغتيال وزير الداخلية أحسن إقبال.

وأخبرت عن مقتل أحد عشر شخصاً وإصابة أكثر من سبعين خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت مؤخراً بين متظاهرين والقوات القوات الهندية في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.

وأشارت إلى تصريح وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير خان الذي أعرب عن قلق بلاده إزاء حصول الهند على أسلحة متطورة بشكل يؤثر سلباً على ميزان القوى في جنوب آسيا.

أفغانياً تطرقت صحف باكستان إلى مقتل سبعة عشر شخصاً بانفجار وقع داخل مسجد في إقليم خوست بشرق أفغانستان.

وعرجت على ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى المستويات في جنوب باكستان مع هبوطها إلى مستويات منخفضة جداً في شمال البلاد بسبب الأمطار المصحوبة بالثلوج.