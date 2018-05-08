اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء نبأ إطلاق منظمة التعاون الإسلامي حملة لحشد الدعم الدولي ضد ميانمار احتجاجا على أزمة لاجئي الروهينغا التي أجبرت نحو سبعمائة ألف مسلم على النزوح إلى المخيمات في بنغلادش المجاورة.
واهتمت بتشكيل السلطات الباكستانية لجنة تحقيق مشتركة تضم أعضاء من الشرطة والمخابرات المدينة والعسكرية للتحقيق في محاولة اغتيال وزير الداخلية أحسن إقبال.
وأخبرت عن مقتل أحد عشر شخصاً وإصابة أكثر من سبعين خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت مؤخراً بين متظاهرين والقوات القوات الهندية في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.
وأشارت إلى تصريح وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير خان الذي أعرب عن قلق بلاده إزاء حصول الهند على أسلحة متطورة بشكل يؤثر سلباً على ميزان القوى في جنوب آسيا.
أفغانياً تطرقت صحف باكستان إلى مقتل سبعة عشر شخصاً بانفجار وقع داخل مسجد في إقليم خوست بشرق أفغانستان.
وعرجت على ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى المستويات في جنوب باكستان مع هبوطها إلى مستويات منخفضة جداً في شمال البلاد بسبب الأمطار المصحوبة بالثلوج.
GMT 20:41 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 20:17 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 20:12 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايواهتمامات الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء
GMT 20:54 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 20:44 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
أرسل تعليقك