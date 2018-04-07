اهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت

اهتمت الصحف التونسية الصادرة السبت بالشأن الداخلي للبلاد في ظل تأكيد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس برفاميني أن تونس تعد الشريك الاقتصادي الأول للاتحاد الأوروبي.
وتحدثت في شأن داخلي ايضا عن اشتباك تشكيلة عسكرية مع عناصر إرهابية متمركزة بجبال مدينة الكاف شمال غرب تونس وحجز ذخائر وأسلحة كانت بمنطقة الاشتباك.
وانشغلت دولياً بمستجدات الأحداث في الأراضي المحتلة مع استشهاد 8 فلسطينيين في الجمعة الثانية من مواجهات مسيرات العودة مع الجيش الاسرائيلي شرق قطاع غزة ، مشيرة إلى أن المتظاهرين قتلوا جراء إصابتهم بالرصاص الحي خلال المواجهات.
وأشارت إلى انطلاق أعمال الملتقى الوطني الليبي برعاية الأمم المتحدة الذي يجمع كافة أطياف المجتمع بهدف التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي تعتزم المنظمة الدولية تنظيمه قريباً لإنهاء حالة الانقسام السائد في البلاد.
وتابعت صحف تونس في إطار تقارير إخبارية متفرقة مقتل 24 مدنياً إثر غارات شنتها طائرات تابعة للنظام السوري على مدينة دوما ، وتولي دولة الكويت لأول مرة منصب المراقب العام الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف.
GMT 20:17 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
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GMT 20:00 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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