اهتمامات الصحف الليبية الصادرة الأحد

واصلت الصحف الليبية الصادرة الأحد اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، مبينة تجدد الاشتباكات المسلحة في سبها جنوبًا التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى مع فشل كافة الدعوات من أجل وقف إطلاق النار فى المدينة .

وأشارت الصحف إلى اعتماد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج لسفير المملكة المتحدة فرانك بيكر سفيرًا لبريطانيا لدى ليبيا ، مبينة على عمق العلاقات التي تربط بريطانيا وليبيا .

وتطرقت إلى الانتخابات البرلمانية العراقية التي انطلقت أمس ، والاستنفار الأمني والعسكري التونسي على الحدود الليبية ، وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني .