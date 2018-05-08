اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف الصادرة الثلاثاء :

خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

رئيس مجلس الشورى يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر زعماء الأديان في أستانا وزيارة كينيا

وزير الثقافة والإعلام يرأس اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة.. اليوم

متحدث «التحالف»: استهدفنا قيادات حوثية من الصف الأول في قائمة المطلوبين

السجن 11 سنة لمقيم يمني كفر الحكام العرب وانضم لداعش

شركة جلف كابيتال تستحوذ على حصة استراتيجية في شركة جيديا السعودية، إحدى أكبر شركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية من خلال صفقة واستثمارات تتجاوز المليار ريال

أبو الغيط ووزير الخارجية المصري يتسلمان أوراق اعتماد سفير المملكة

السفير نقلي: الجامعة العربية بيت العرب الأول

قصف اجتماعاً حوثياً بمكتب الرئاسة وانتصارات لـ"الشرعية" في جبهة الساحل وصعدة

إحالة 555 إرهابياً إلى القضاء العسكري في مصر

الإمارات تحتفل بذكرى توحيد القوات المسلحة

لبنان: «المستقبل» يخسر ثلث مقاعده

بوتين يؤدي اليمين رئيساً لولاية رابعة