اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الثلاثاء

أبرز عناوين الصحف الصادرة الثلاثاء :
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين
رئيس مجلس الشورى يتلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر زعماء الأديان في أستانا وزيارة كينيا
وزير الثقافة والإعلام يرأس اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة.. اليوم
متحدث «التحالف»: استهدفنا قيادات حوثية من الصف الأول في قائمة المطلوبين
السجن 11 سنة لمقيم يمني كفر الحكام العرب وانضم لداعش
شركة جلف كابيتال تستحوذ على حصة استراتيجية في شركة جيديا السعودية، إحدى أكبر شركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية من خلال صفقة واستثمارات تتجاوز المليار ريال
أبو الغيط ووزير الخارجية المصري يتسلمان أوراق اعتماد سفير المملكة
السفير نقلي: الجامعة العربية بيت العرب الأول
قصف اجتماعاً حوثياً بمكتب الرئاسة وانتصارات لـ"الشرعية" في جبهة الساحل وصعدة
إحالة 555 إرهابياً إلى القضاء العسكري في مصر
الإمارات تحتفل بذكرى توحيد القوات المسلحة
لبنان: «المستقبل» يخسر ثلث مقاعده
بوتين يؤدي اليمين رئيساً لولاية رابعة
GMT 20:41 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الثلاثاء
GMT 20:17 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الثلاثاء
GMT 20:15 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الثلاثاء
GMT 20:54 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 20:44 2018 الإثنين ,07 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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