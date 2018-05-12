اهتمامات الصحف السعودية الصادرة السبت

أبرز عناوين الصحف الصادرة السبت :

القيادة تهنئ دولة مهاتير محمد بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

برعاية الملك.. جدة تشهد عرس الرياضة.

تخصيص إعانات بميزانية التأمينات لتغطية عجز تجاوز 160 ملياراً.

طرق عملاقة بالقصيم بتكلفة 800 مليون ريال.

تعزيز الحوار مع الغرب على طاولة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية.. غداً.

إمام الحرم المكي: التعصب داء خطر يفتك بالناس والمجتمع.

ارتفاع رسوم المرافقين إلى 200 ريال شهرياً منتصف شوال.

هادي من قيادة القوات المشتركة: النصر قريب.

ترمب وكيم.. من الحرب النووية إلى الحوار.

الهيئة العامة للثقافة تعلن عن إطلاق برامج ومبادرات لدعم صناعة الأفلام في المملكة.

»صعدة» ترفض انقلاب الحوثي وتثمّن قيادة المملكة للتحالف.

سلطان بن سلمان: المكتشفات تبرز المكانة التاريخية للمملكة.

سفارة المملكة في ألمانيا :وضع علم المملكة على منتج كحولي استفزاز لمشاعر المسلمين.