اهتمامات الصحف السعودية الصادرة السبت

أبرز عناوين الصحف الصادرة السبت :
القيادة تهنئ دولة مهاتير محمد بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.
برعاية الملك.. جدة تشهد عرس الرياضة.
تخصيص إعانات بميزانية التأمينات لتغطية عجز تجاوز 160 ملياراً.
طرق عملاقة بالقصيم بتكلفة 800 مليون ريال.
تعزيز الحوار مع الغرب على طاولة وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية.. غداً.
إمام الحرم المكي: التعصب داء خطر يفتك بالناس والمجتمع.
ارتفاع رسوم المرافقين إلى 200 ريال شهرياً منتصف شوال.
هادي من قيادة القوات المشتركة: النصر قريب.
ترمب وكيم.. من الحرب النووية إلى الحوار.
الهيئة العامة للثقافة تعلن عن إطلاق برامج ومبادرات لدعم صناعة الأفلام في المملكة.
»صعدة» ترفض انقلاب الحوثي وتثمّن قيادة المملكة للتحالف.
سلطان بن سلمان: المكتشفات تبرز المكانة التاريخية للمملكة.
سفارة المملكة في ألمانيا :وضع علم المملكة على منتج كحولي استفزاز لمشاعر المسلمين.
GMT 20:25 2018 الخميس ,10 أيار / مايواهتمامات الصحف الليبية الصادرة الخميس
GMT 21:50 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء
GMT 21:42 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانيةالصادرة الأربعاء
GMT 21:35 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء
GMT 21:31 2018 الأربعاء ,09 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
تألقت النجمة العالمية كيت بلانشيت، بإطلالة أنيقة جذابة، بعد أن وصلت إلى السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان كان، للانضمام إلى لجنة التحكيم الرئيسية، خلال عرض فيلم "الحرب الباردة". وخطفت كيت عدسات الكاميرات، بارتدائها فستان طويل منفوخ من الجهة السفلى من تصميم ماري كاترانتزو، ومنقّوش برسوم الورود الملونة التي تجمع بين الألوان البيضاء والزرقاء والسوداء، ووسطه حزام أسود وانتعلت حذاء فضي ذو كعب عالي. وبدت واثقة من خطواتها، حيث وقفت أمام الكاميرات في ثبات وثقة، مع وضع مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، فيما جعلت شعرها للوراء. وعلى الرغم من أنها من بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن النجمة الأسترالية، لم تتخل عن أداء واجبها كأم، حيث شوهدت الخميس الماضي، وهي تحمل طفلتها إديث، البالغة من العمر 3 أعوام، وخطفت أنظار الجميع بإطلالتها فارتدت فستانا مخطط باللون الأصفر والبرتقالي. وكانت الممثلة
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