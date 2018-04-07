اهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت

أبزرت الصحف الباكستانية الصادرة السبت اتفاق باكستان وأفغانستان على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم عملية السلام الأفغانية.
واهتمت بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني شاهد عباسي والرئيس الأفغاني أشرف غني لحركة طالبان إلى وقف المقاومة المسلحة والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي للأزمة الأفغانية.
وسلطت الضوء على تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء.
وتطرقت إلى تجديد الرئيس الباكستاني ممنون حسين التزام بلاده بالوقوف مع الشعب الكشميري ودعمه سياسياً وأخلاقياً ودبلوماسياً حتى ينال حقه المشروع في تقرير المصير.
وأشارت إلى اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية لاسيما التدريب العسكري وإجراء تمارين عسكرية مشتركة.
وأخبرت عن رفض باكستان لصحة المزاعم الأفغانية بشأن انتهاك قواتها المجال الجوي الأفغاني وتنفيذها غارات داخل الأراضي الأفغانية.
وتابعت وضع المسلمين الروهينغا الذين تم إجلائهم قسراً من ميانيمار ويواجهون ظروفاً صعبة في الدول التي نزحوا إليها.
وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، وزيارة رئيس نيبال إلى الهند.
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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