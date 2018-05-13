اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف الصادرة الأحد :
خادم الحرمين يتوج الاتحاد بـ«الكأس الأغلى».
البيت الأبيض يدعو قطر لوقف تمويل المليشيات الموالية لإيران.
الجولان.. بين صواريخ إسرائيل وإيران.
مشروعات مياه مكة على طاولة أمير المنطقة.
محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة في الشهيد الجعفري.
كبار العلماء: رمضان فرصة للمنافسة في أعمال البر.
مركز الملك سلمان للإغاثة الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات الخيرية والإنسانية.
رئيس هيئة الرياضة يشكر خادم الحرمين: القيادة تدعم الرياضة بشكل كبير.
كوريا الشمالية تكشف خطة تفكيك موقع التجارب النووية.
المقاومة الإيرانية: الغرب استرضى «الملالي» على حساب الشعب.
مواجهة جوية أمريكية روسية قبالة سواحل ألاسكا.
GMT 20:57 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد
GMT 20:54 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأحد
GMT 20:44 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأحد
GMT 20:40 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف السودانية الصادرة الأحد
GMT 20:34 2018 الأحد ,13 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد
صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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