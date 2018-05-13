اهتمامات الصحف السعودية الصادرة الأحد

أبرز عناوين الصحف الصادرة الأحد :

خادم الحرمين يتوج الاتحاد بـ«الكأس الأغلى».

البيت الأبيض يدعو قطر لوقف تمويل المليشيات الموالية لإيران.

الجولان.. بين صواريخ إسرائيل وإيران.

مشروعات مياه مكة على طاولة أمير المنطقة.

محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة في الشهيد الجعفري.

كبار العلماء: رمضان فرصة للمنافسة في أعمال البر.

مركز الملك سلمان للإغاثة الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات الخيرية والإنسانية.

رئيس هيئة الرياضة يشكر خادم الحرمين: القيادة تدعم الرياضة بشكل كبير.

كوريا الشمالية تكشف خطة تفكيك موقع التجارب النووية.

المقاومة الإيرانية: الغرب استرضى «الملالي» على حساب الشعب.

مواجهة جوية أمريكية روسية قبالة سواحل ألاسكا.