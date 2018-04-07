اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

ركزت الصحف العراقية الصادرة السبت اهتمامها على النتائج التي حققتها الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لليابان, التي اختتمت أمس الجمعه, خاصة مايتعلق بإبرام اتفاقات لإنشاء مشاريع خدمية ونفطية وغازية وصناعية في العراق, منوهة بقـرار الرئيس الياباني" شينزوآبي"، تخفيض مستوى المخاطر الأمنية فـي الـعـراق، مما سيتيح للشركـات اليابانيـة الدخول الواسع إلى سوق الاستثمار في العراق.
واهتمت بالدعوات إلى تحقيق السلم والتعايش بين مكونات الشعب العراقي كافة, وتطرقت إلى المباشرة بتوزيع رواتب وزارتي التربية والصحة باقليم كردستان العراق اليوم, وإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين في ضوء الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2018 التي صوت عليها البرلمان وأصبحت نافذة المفعول.
وعرجت صحف السبت مجددًا على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 12 مايو المقبل, منوهة بقيام بعض المرشحين بتفعيل دعاياتهم الانتخابية قبل موعدها المقرر في 14 الشهر الحالي , مما اعتبرته مفوضية الانتخابات مخالفة تصل عقوبتها إلى الإبعاد من الترشيح.
واهتمت الصحف بموضوع البطالة وكيفية معالجتها عن طريق تشجيع الاستثمار وسن القوانين الداعمة له وتوفير البيئة الأمنية المناسبة.
GMT 20:19 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت
GMT 20:17 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
GMT 20:15 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 20:13 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 20:11 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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