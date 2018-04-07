اهتمامات الصحف العراقية الصادرة السبت

ركزت الصحف العراقية الصادرة السبت اهتمامها على النتائج التي حققتها الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لليابان, التي اختتمت أمس الجمعه, خاصة مايتعلق بإبرام اتفاقات لإنشاء مشاريع خدمية ونفطية وغازية وصناعية في العراق, منوهة بقـرار الرئيس الياباني" شينزوآبي"، تخفيض مستوى المخاطر الأمنية فـي الـعـراق، مما سيتيح للشركـات اليابانيـة الدخول الواسع إلى سوق الاستثمار في العراق.

واهتمت بالدعوات إلى تحقيق السلم والتعايش بين مكونات الشعب العراقي كافة, وتطرقت إلى المباشرة بتوزيع رواتب وزارتي التربية والصحة باقليم كردستان العراق اليوم, وإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين في ضوء الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2018 التي صوت عليها البرلمان وأصبحت نافذة المفعول.

وعرجت صحف السبت مجددًا على الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 12 مايو المقبل, منوهة بقيام بعض المرشحين بتفعيل دعاياتهم الانتخابية قبل موعدها المقرر في 14 الشهر الحالي , مما اعتبرته مفوضية الانتخابات مخالفة تصل عقوبتها إلى الإبعاد من الترشيح.

واهتمت الصحف بموضوع البطالة وكيفية معالجتها عن طريق تشجيع الاستثمار وسن القوانين الداعمة له وتوفير البيئة الأمنية المناسبة.