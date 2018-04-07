اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة السبت على نجاح رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في إقناع دولا عديدة برفع مستوى الدعم للبنان حتى وصل المبلغ إلى 11 مليارا ونصف المليار دولار أميركي التي سيتم الإشراف على صرف أموالها والمشاريع الخاصة بها من قبل مراقبين تابعين لتلك الدول المانحة.

وإهتمت الصحف بتكثيف سلاح الجوي الإسرائيلي في الأوانة الأخيرة لطلعات مقاتلاته الحربية وطائراته المسيرة عن بعد في عمق الأراضي اللبناني جنوبا وشمالا .

وفي الشأن الفلسطيني أخبرت عن سقوط شاب فلسطيني في تجدد المواجهات بين الفلسطينيين في قطاع غزة والجنود الإسرائيليين على السياج مع القطاع.

وتطرقت الى إعلان وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور عن عدم التوصل لإتفاق مشترك بين السودان وأثيوبيا ومصر حول سد النهضة.

ولفتت الى تولي دولة الكويت لأول مرة منصب المراقب العام الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف.