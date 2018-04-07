اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة السبت

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة السبت على نجاح رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في إقناع دولا عديدة برفع مستوى الدعم للبنان حتى وصل المبلغ إلى 11 مليارا ونصف المليار دولار أميركي التي سيتم الإشراف على صرف أموالها والمشاريع الخاصة بها من قبل مراقبين تابعين لتلك الدول المانحة.
وإهتمت الصحف بتكثيف سلاح الجوي الإسرائيلي في الأوانة الأخيرة لطلعات مقاتلاته الحربية وطائراته المسيرة عن بعد في عمق الأراضي اللبناني جنوبا وشمالا .
وفي الشأن الفلسطيني أخبرت عن سقوط شاب فلسطيني في تجدد المواجهات بين الفلسطينيين في قطاع غزة والجنود الإسرائيليين على السياج مع القطاع.
وتطرقت الى إعلان وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور عن عدم التوصل لإتفاق مشترك بين السودان وأثيوبيا ومصر حول سد النهضة.
ولفتت الى تولي دولة الكويت لأول مرة منصب المراقب العام الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف.
GMT 20:17 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
GMT 20:15 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 20:13 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 20:11 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 20:07 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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