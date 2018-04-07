اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

سلّطت الصحف البريطانية الرئيسة السبت ، الضوء على تحسّن الحالة الصحية للجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل وابنته عقب حادث التسمم الذي وقع مؤخرًا ، منوهة بالتركيز على الرد المناسب على تسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته بدل الانشغال بحملة التضليل التي تقودها روسيا بشأن الحادث .
ولفتت الانتباه إلى تطور الأحداث في قطاع غزة كما أشارت إلى تعرض الغوطة الشرقية السورية مجددًا لضربات جوية أمس للمرة الأولى منذ أسبوع إثر تجمد المفاوضات بشأن انسحاب المعارضة السورية منها .
وتناولت الصحف المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بما يتعلق بالرسوم الجمركية. وأفادت بنشر سلطات ولاية تكساس الأمريكية عناصر من الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك، في أعقاب دعوة من الرئيس دونالد ترامب .
وأشارت إلى بدء محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما حول تهم فساد ذات صلة بصفقة أسلحة منذ 20 عامًا. وأفادت بصدور حكم بسجن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك غيون- هاي لمدة 24 عامًا .
GMT 20:17 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المصرية الصادرة السبت
GMT 20:15 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة السبت
GMT 20:13 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف التونسية الصادرة السبت
GMT 20:11 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة السبت
GMT 20:07 2018 السبت ,07 إبريل / نيساناهتمامات الصحف المغربية الصادرة السبت
تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
أرسل تعليقك