اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2018.

وأشارت إلى اتهام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني "الحكومة البريطانية بـالتغاضي عن الأموال الروسية"،وهو ما من شأنه أن يعرض أمنها القومي للخطر.

وتناولت الصحف فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإعادة انتخابه لولاية أخرى مدتها ست سنوات.

وتطرقت إلى موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تعليق التعريفات المقترحة على الواردات الصينية.

وتناقلت الصحف تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنه اتفق مع مقتدى الصدر، الذي تصدر تحالفه نتائج الانتخابات البرلمانية، على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.