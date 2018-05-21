اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2018.
وأشارت إلى اتهام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني "الحكومة البريطانية بـالتغاضي عن الأموال الروسية"،وهو ما من شأنه أن يعرض أمنها القومي للخطر.
وتناولت الصحف فوز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإعادة انتخابه لولاية أخرى مدتها ست سنوات.
وتطرقت إلى موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تعليق التعريفات المقترحة على الواردات الصينية.
وتناقلت الصحف تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنه اتفق مع مقتدى الصدر، الذي تصدر تحالفه نتائج الانتخابات البرلمانية، على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.
GMT 19:47 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين
GMT 19:35 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 19:25 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 19:20 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 19:18 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
أرسل تعليقك