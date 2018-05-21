اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

واصلت الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين اهتمامها بنتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية.

وأبرزت الصحف التقدم الميداني المتواصل لجيش الشرعية في اليمن بدعم قوات التحالف العربي ، على أكثر من جبهة ، سيما جبهة صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين والساحل الغربي ، بالذات مدينة الحديدة ومينائها الذي يعد منفذا استراتيجيا للحوثيين المدعومين من طرف إيران.

وفي ذات السياق ، أخبرت الصحف عن نهب أموال البنك المركزي ، من قبل الميليشيات الحوثية وإخفائها في كهوف مران وضحيان بمحافظة صعدة.

ورصدت ردود الأفعال الأمريكية والغربية إزاء الإنتخابات الرئاسية في فنزويلا ، مشيرة إلى اتهام الولايات المتحدة الأمريكية للنظام القائم بتزوير الإنتخابات وغياب أدنى شروط النزاهة والشفافية المطلوبة في مثل هذه الإنتخابات.