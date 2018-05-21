اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

واصلت الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين اهتمامها بنتائج الإنتخابات البرلمانية العراقية.
وأبرزت الصحف التقدم الميداني المتواصل لجيش الشرعية في اليمن بدعم قوات التحالف العربي ، على أكثر من جبهة ، سيما جبهة صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين والساحل الغربي ، بالذات مدينة الحديدة ومينائها الذي يعد منفذا استراتيجيا للحوثيين المدعومين من طرف إيران.
وفي ذات السياق ، أخبرت الصحف عن نهب أموال البنك المركزي ، من قبل الميليشيات الحوثية وإخفائها في كهوف مران وضحيان بمحافظة صعدة.
ورصدت ردود الأفعال الأمريكية والغربية إزاء الإنتخابات الرئاسية في فنزويلا ، مشيرة إلى اتهام الولايات المتحدة الأمريكية للنظام القائم بتزوير الإنتخابات وغياب أدنى شروط النزاهة والشفافية المطلوبة في مثل هذه الإنتخابات.
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لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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