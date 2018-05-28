اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين موضوع الملف الكوري ومحاولات إنقاذ قمة الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي من الإنهيار .
واهتمت بالتحديات التي تواجه جهود تشكيل الحكومة الإيطالية بعد إنسحاب المحامي الذي كُلف بتشكيلها.
وعلى الصعيد الداخلي تابعت الصحف تغطياتها للحوارات المستمرة حول عملية الخروج الأوروبي ، وما يتعلق بملف العلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا ودول المجموعة.
GMT 19:41 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين
GMT 19:26 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 19:19 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 19:12 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
GMT 19:08 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
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