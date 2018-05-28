اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين موضوع الملف الكوري ومحاولات إنقاذ قمة الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي من الإنهيار .

واهتمت بالتحديات التي تواجه جهود تشكيل الحكومة الإيطالية بعد إنسحاب المحامي الذي كُلف بتشكيلها.

وعلى الصعيد الداخلي تابعت الصحف تغطياتها للحوارات المستمرة حول عملية الخروج الأوروبي ، وما يتعلق بملف العلاقات التجارية المستقبلية بين بريطانيا ودول المجموعة.