اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

واصلت الصحف المغربية الصادرة الاثنين مواكبتها لاجواء التوتر المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين الفلسطينيين و قوات الاحتلال،وخاصة قطاع غزة ،مبرزة استشهاد فلسطينيين وإصابة أخر في قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلية قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة .
وتناولت مستجدات التطورات الميدانية في سوريا، مشيرة إلى مقتل 9 جنود روس رفقة عدد أكبر من جنود النظام السوري ، إضافة إلى جرح العشرات إثر عملية إرهابية نفذها انتحاريون من تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور .
و تطرقت الصحف إلى المشاورات السياسية المتواصلة في العراق بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة .
و تحدثت عن مخلفات اعصار مكونو الذي ضرب السواحل العمانية و خلف أضرارا كبيرة .
و تناقلت تأكيد الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، سعيهما لاستمرار عقد قمتهما التاريخية في موعدها المقرر يوم 12 يونيو المقبل بسنغافورة.
GMT 19:47 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الاثنين
GMT 19:26 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين
GMT 19:19 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف الفلسطينية الصادرة الاثنين
GMT 19:12 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة الاثنين
GMT 19:08 2018 الإثنين ,28 أيار / مايواهتمامات الصحف الأردنية الصادرة الاثنين
ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
أرسل تعليقك