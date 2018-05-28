اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

واصلت الصحف المغربية الصادرة الاثنين مواكبتها لاجواء التوتر المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين الفلسطينيين و قوات الاحتلال،وخاصة قطاع غزة ،مبرزة استشهاد فلسطينيين وإصابة أخر في قصف مدفعي لقوات الاحتلال الإسرائيلية قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة .

وتناولت مستجدات التطورات الميدانية في سوريا، مشيرة إلى مقتل 9 جنود روس رفقة عدد أكبر من جنود النظام السوري ، إضافة إلى جرح العشرات إثر عملية إرهابية نفذها انتحاريون من تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور .

و تطرقت الصحف إلى المشاورات السياسية المتواصلة في العراق بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة .

و تحدثت عن مخلفات اعصار مكونو الذي ضرب السواحل العمانية و خلف أضرارا كبيرة .

و تناقلت تأكيد الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، سعيهما لاستمرار عقد قمتهما التاريخية في موعدها المقرر يوم 12 يونيو المقبل بسنغافورة.

