قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار بوقف برنامج "رامز بيلعب بالنار"، للحكم بجلسة 29 تموز /يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى رقم 57802 لسنة 70 ق، كل من رامز جلال مقدم البرنامج، والممثل القانوني لمركز تليفزيون الشرق الأوسط، وقناة "إم بى سي مصر"، والممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والممثل القانوني للمنطقة الحرة الإعلامية.