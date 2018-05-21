اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

تناقلت الصحف المغربية الصادرة الاثنين تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن بخصوص قضية الصحراء.

وأولت الصحف اهتمامها لنتائج القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي التأمت يوم الجمعة الماضي بمدينة اسطنبول التركية، مبرزة دعوة القمة لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وتابعت أجواء التوتر المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

وواصلت الصحف اهتمامها بمستجدات الأوضاع في سوريا، مشيرة إلى ضحايا القصف الجوي الذي شنته طائرات النظام السوري ضد المدنيين شرق البلاد.

وتناولت تطورات المشهد السياسي في العراق بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وتابعت الصحف حالة الترقب في شبه الجزيرة الكورية في انتظار لقاء زعيم كوريا الشمالية مع الرئيس الأمريكي.