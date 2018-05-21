اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الاثنين

تناقلت الصحف المغربية الصادرة الاثنين تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن بخصوص قضية الصحراء.
وأولت الصحف اهتمامها لنتائج القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي التأمت يوم الجمعة الماضي بمدينة اسطنبول التركية، مبرزة دعوة القمة لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
وتابعت أجواء التوتر المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وواصلت الصحف اهتمامها بمستجدات الأوضاع في سوريا، مشيرة إلى ضحايا القصف الجوي الذي شنته طائرات النظام السوري ضد المدنيين شرق البلاد.
وتناولت تطورات المشهد السياسي في العراق بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتابعت الصحف حالة الترقب في شبه الجزيرة الكورية في انتظار لقاء زعيم كوريا الشمالية مع الرئيس الأمريكي.
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GMT 19:18 2018 الإثنين ,21 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الاثنين
لم يكن فستان الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا الرائع كافيًا بالنسبة إليها للظهور في حفل الأمير هاري، والممثلة الأميركية ميغان ماركل، دوقة ساكس، الذي أقيم السبت في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في إنجلترا، فقد ظهرت نجمة بوليوود الشهيرة بإطلالة أخرى ساحرة خلال حضورها الحفل المسائي للزفاف، الذي أقيم في Frogmore House، الذي يقع على بعد نحو 800 متر جنوب قلعة وندسور. وبعد ساعات قليلة من مشاهدة صديقتها تتزوج من الأمير هاري في قلعة وندسور، نشرت النجمة الهندية بعض الصور على حسابها على موقع "إنستغرام" الشهير، وكتبت "في كل مرة من حين لآخر توجد لحظة يقف فيها الزمن ثابتًا .. وهذا ما حدث اليوم .. صديقتي .. كانت مثالًا للنعمة والحب والجمال، كل اختيار تم في هذا العرس منها سيخلد في التاريخ، ليس فقط لأنه كان حفل زفاف ولكن لأن هذا
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